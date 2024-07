Note de synthèse pour l'atelier de l'OCDE sur le spam

Ce document a été rédigé pour fournir des informations de référence aux participants à l’atelier de l’OCDE sur le spam qui se tiendra à Bruxelles les 2 et 3 février 2004. Il contient une étude liminaire des problèmes provoqués par le spam ou qui lui sont associés. Il cherche à définir ses caractéristiques, les raisons pour lesquelles il est en expansion et plusieurs des problèmes qu’il soulève, à savoir : les coûts qu’il induit, son impact sur les infrastructures et marchés de communication, les atteintes à la vie privée et le vol d’informations commerciales, son contenu, et les questions de sécurité du réseau et de protection du consommateur. Le document a aussi pour objectif de présenter un panorama des mesures prises par les pays Membres dans ce domaine afin de faciliter l’échange d’informations quant à l’effet des différentes solutions mises en oeuvre. Enfin, il a pour ambition de servir de base à d’autres débats et échanges de renseignements entre les pays Membres afin de lutter contre le spam au niveau national et international.