Les enseignants reçoivent-ils la reconnaissance qu'ils méritent ?

Selon les 24 pays ayant participé à l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), en moyenne, les enseignants bénéficiant de dispositifs d’évaluation indiquent mettre en oeuvre des changements positifs dans leur enseignement. Près de la moitié des enseignants pensent que les dispositifs d’évaluation et de commentaire sont essentiellement mis en oeuvre pour respecter des obligations administratives, et environ 75 % affirment qu’ils ne recevraient aucune reconnaissance s’ils amélioraient leur enseignement ou faisaient preuve de plus d’innovation. Bien que les enseignants perçoivent l’évaluation de leur travail de façon positive, nombre d’entre eux indiquent ne pas être évalués de façon régulière. Plus d’un enseignant sur cinq affirme ainsi n’avoir jamais bénéficié d’un dispositif d’évaluation ou de commentaire de la part de son chef d’établissement.