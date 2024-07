Les effets potentiels sur les marchés de certaines mesures envisageables dans les économies émergentes pour parer aux futures flambées des prix des produits agricoles de base

Ce rapport examine les résultats des différentes solutions qui pourraient être adoptées en cas de flambée future des prix mondiaux du blé et du riz. Les trois options – des mesures supplémentaires aux frontières, des subventions à la consommation ou l’utilisation de stocks publics – n’atténuent qu’en partie l’effet d’une flambée des prix sur les consommateurs dans les pays qui y recourent. Le coût pour les contribuables peut toutefois être très élevé, en particulier si de larges subventions à la consommation sont accordées ou s’il est nécessaire de construire et d’entretenir de vastes entrepôts. Les mesures commerciales aux frontières réduisent les prix intérieurs à la production, en éliminant les réactions de l’offre à long terme. Elles ont aussi des conséquences négatives non voulues pour les marchés internationaux et pour les intervenants sur les marchés des autres pays qui négocient sur ces marchés internationaux. De nouvelles subventions à la consommation ou de nouvelles mesures commerciales introduites par certains pays pour compenser la hausse des prix internationaux font encore monter davantage ces prix dans les autres pays. L’utilisation des stocks publics provoque une détente des marchés et fait baisser les prix sur tous les marchés, ce qui atténue la flambée des prix, mais la constitution de stocks et leur reconstitution font monter les prix de marchés et baisser la consommation de denrées alimentaires à d’autres moments. En conclusion, aucune de ces mesures ne représente une solution qui permette véritablement de soutenir la consommation de denrées alimentaires en période de prix élevés et à un coût minimum, notamment pour les contribuables.