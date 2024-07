Les avantages de la recherche-développement, de l'innovation et de l'accroissement de la productivité dans le secteur agricole

Ce rapport examine la bibliographie sur le rôle que joue la recherche-développement en agriculture en matière d’encouragement de l’innovation et de la productivité dans le secteur agricole. Cet examen cherche à clarifier les concepts et la terminologie utilisés dans le domaine, à donner une évaluation critique des méthodes rencontrées dans les études publiées, à rendre compte des principaux résultats et à en tirer des conclusions. Une constatation essentielle est que le taux de rentabilité, pour la collectivité, des investissements dans la recherche-développement en agriculture est généralement élevé. Les résultats précis varient en fonction des méthodes et des hypothèses de modélisation, en particulier des hypothèses concernant la distribution des retards, la nature de l’évolution technologique suscitée par la recherche et la nature des marchés des produits agricoles touchés.