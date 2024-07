Interactions entre normes publiques et normes privées dans la filière alimentaire

Le présent rapport passe en revue certaines des questions soulevées, principalement dans les pays développés, par le développement simultané de normes de qualité publiques et privées. Il propose une première approche des formes que prennent les interactions des normes publiques et privées de qualité des aliments dans les systèmes alimentaires modernes. Il ne s’agit pas d’analyser dans le moindre détail ce qui constitue un domaine de recherche relativement nouveau. L’examen met l’accent sur les normes alimentaires, désignant ici aussi bien l’ensemble des caractéristiques de produit et de procédé exigées par les consommateurs et la collectivité que les normes de sécurité des aliments.