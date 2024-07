Les principaux enseignements rapportés ici sont tirés de l‘enquête menée par l‘OCDE sur les initiatives des pouvoirs publics concernant l‘alimentation, la santé et la nutrition et d‘un dépouillement des publications pertinentes. Dans l‘ensemble, les réponses au questionnaire indiquent que des efforts sont surtout déployés selon deux grands axes : premièrement, mieux informer les consommateurs sur l‘alimentation et la santé pour leur permettre de faire des choix alimentaires éclairés ; et, deuxièmement, encourager la consommation de fruits et légumes, en particulier chez les enfants. Les résultats de l‘enquête apportent des éléments sur les pratiques et programmes en vigueur dans les pays de l‘OCDE.