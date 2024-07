Déficits d'information dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des politiques agricoles.

L'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques agricoles doivent être guidés par des informations précises et complètes. Il est essentiel de disposer d'informations qualitatives et quantitatives pour pouvoir bien cibler les mesures gouvernementales et en assurer l'efficience et le bien fondé économique. L'analyse coûts-avantages et l'évaluation quantitative de l'impact des politiques supposent de disposer d?informations de qualité en quantité suffisante. Or cette tâche est de plus en plus difficile en raison de l'accroissement de l?éventail et de la complexité des questions associées à l'agriculture. Le manque de connaissances sur les relations techniques qui sous-tendent certains processus clés, les incertitudes quant aux effets produits ou la difficulté de les suivre, de même que l'asymétrie de l'information (lorsque l'information nécessaire aux responsables des politiques existe mais qu'il est difficile ou coûteux de se la procurer) sont autant de problèmes à surmonter. La présente étude passe en revue les besoins d'informations nécessaires pour guider l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques agricoles, met en évidence les déficits, préconise différentes mesures destinées à améliorer la disponibilité, la qualité et la pertinence des données pour répondre aux priorités de l'action publique et propose des options pour y parvenir. Elle propose également des méthodes pour combler les lacunes persistantes lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques.