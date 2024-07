Analyse de la composition du soutien aux producteurs : Ce rapport examine la capacité d'analyse du système de classification des mesures de politique agricole entrant dans l'Estimation du Soutien aux Producteurs (ESP) de l'OCDE en termes de suivi de l'évolution des politiques. Ce système de catégories, sous-catégories et étiquettes est fondé sur la forme sous laquelle les transferts sont accordés aux agriculteurs. L'analyse des données correspondant aux catégories, sous-catégories et étiquettes de la classification des mesures dans l'ESP permet un examen critique des forces et des faiblesses de ce système. Il permet d'obtenir une image utile de certaines des différences importantes dans la mise en oeuvre des politiques de soutien à l'agriculture au cours du temps et entre pays, mais il est bien évidemment limité par les catégories et labels prédéterminés. Cependant, la base de données contient aussi une abondance d'informations sur chaque mesure gouvernementale, sur lesquelles une analyse plus détaillée peut s'appuyer.