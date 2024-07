Tirer le meilleur parti de l'aide : Défis pour l'agro-industrie africaine

Dans les pays de l’OCDE comme dans les pays en développement, l’aide et les politiques commerciales peuvent se conforter mutuellement au bénéfice du développement, ou se substituer les unes aux autres. La manifestation d’une corrélation entre flux commerciaux et flux d’aide dépend cependant du contexte. La croissance rapide de l’Asie de l’Est démontre la forte influence de l’aide liée au commerce sur le développement. Alors que l’aide a joué un rôle complémentaire essentiel pour le développement du commerce au Vietnam par exemple, l’impasse que connaissent les producteurs de coton africains est emblématique des contradictions entre les objectifs des politiques commerciales et ceux des politiques d’aide. L’expérience des six pays africains considérés dans ce Cahier de politique économique met en exergue des exemples de coopération pour le développement visant à éliminer les obstacles à une participation élargie et approfondie de l’Afrique au système mondial du commerce. Un renforcement de l’aide est compatible avec la stabilité macro-économique et l’expansion commerciale, et les initiatives internationales en cours d’« aide au commerce » resteront incontournables pour le développement de l’Afrique dans les prochaines décennies.