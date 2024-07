Après Gleneagles

Supposons qu’un bailleur du CAD (Comité d’aide au développement de l’OCDE) alloue un milliard de dollars de ses recettes fiscales à l’aide publique au développement (APD). Ce bailleur peut faire appel à deux instruments : soit un don pur et simple, soit un don associé à un prêt aux conditions du marché, qui revient à accorder un prêt concessionnel de 2 milliards de dollars avec un élément-don de 50 pour cent. Nombreux sont ceux qui estiment aujourd’hui que le choix est évident : l’aide doit prendre la forme de dons et laisser les prêts au marché. L’objectif de ce Cahier de politique économique est de qualifier et éclairer ce choix....