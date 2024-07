Sensibiliser l'opinion publique sur le développement

Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), la nécessaire efficacité des programmes d’aide et l’interdépendance mondiale ont contribué à développer la demande et le sentiment de l’urgence d’une meilleure sensibilisation et formation du public à ces promesses et à leurs enjeux, dans les pays de l’OCDE. Les donneurs et les acteurs de terrain peuvent tirer un meilleur parti des évaluations et de leurs enseignements, pour améliorer l’efficacité et les résultats de la communication, de la sensibilisation et de la formation du public aux questions du développement global. Il leur faut en premier lieu comprendre la procédure d’une évaluation et la respecter scrupuleusement. Ensuite appréhender le caractère politique d’une évaluation et apprendre à le traiter. Et enfin à comprendre les limites de l’évaluation. Les membres du CAD, en accord avec leurs partenaires, doivent travailler ensemble à renforcer l’évaluation des campagnes de conscientisation et de formation du public en concevant un espace (un site internet par exemple) pour partager les résultats, leur expérience et les perspectives de l’évaluation ; pour mettre en commun les ressources affectées à la recherche scientifique sur les effets à long terme des initiatives qui se multiplient pour conscientiser l’opinion ; pour construire une solide base de connaissances sur ce qui marche et qui ne marche pas en la matière ; et, finalement, pour travailler en commun à l’adoption d’un minimum de normes communes pour les évaluations de la communication et de la sensibilisation et la formation du public aux questions du développement global.