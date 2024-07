Tirer parti de la manne des matières premières

Il paraît évident de prime abord que la découverte d’un gisement de pétrole ou de cuivre est une très bonne nouvelle. Mais il arrive souvent que cette promesse tourne mal. La manne des ressources naturelles peut générer de la pauvreté, de la discorde, de la corruption, des inégalités, une croissance en berne et des pratiques antidémocratiques. Ce phénomène est connu comme la « malédiction des matières premières ». Cette étude du paradoxe de l’abondance passe en revue les initiatives à adopter pour que les ressources du sous-sol bénéficient aux pays qui en détiennent. Deux pays richement dotés en ressources ont su conjurer la malédiction et ont prospéré. Leur parcours est analysé en détail. La Norvège a découvert du pétrole et s’est enrichie grâce à ses choix de politiques et des institutions qui lui ont permis de gérer judicieusement sa trouvaille. Le Chili détient de vastes gisements de cuivre. Son histoire est totalement différente, mais lui aussi a su agir de sorte à ne pas tomber dans le piège d’une dépendance excessive.