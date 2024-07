La mesure de la gouvernance

L’intérêt croissant pour la qualité de la gouvernance dans les pays en développement et les économies émergentes que l’on constate depuis une quizaine d’années a entraîné une augmentation spectaculaire de l’utilisation des indicateurs de gouvernance. Fidèles au principe que l’on ne peut gérer que ce que l’on peut quantifier, de nombreux investisseurs internationaux et agences nationales et multilatérales d’aide publique au développement, ainsi que des chercheurs et les médias cherchent à mesurer la qualité de la gouvernance dans ces pays. Ceci à des fins analytiques mais aussi pour guider les flux d’investissements et d’aide publique vers ces pays – avec des conséquences très importantes pour ceux-ci…