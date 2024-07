Science, technologie et innovation : la coordination nationale au service de la lutte mondiale contre le COVID-19

Le besoin de trouver d’urgence des solutions au problème du COVID-19 a amené beaucoup de gouvernements à lancer des initiatives au pied levé et selon des procédures accélérées. Dans les infrastructures de crise mises en place à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour faire face à la pandémie, les modalités et le degré d’engagement des responsables de la politique de la recherche et de l’innovation varient selon les pays. Au-delà de la formulation d’avis scientifiques, il est essentiel d’assurer l’adhésion et la mobilisation de la communauté STI. Les gouvernements peuvent apprendre les uns des autres comment améliorer la coordination stratégique des différents organes responsables en matière de recherche et d’innovation liées au COVID-19. Le fait d’unir les efforts et de partager les informations au niveau national facilite et appuie également les initiatives de coopération internationale.