Retour sur le développement

Assurer le développement économique des pays pauvres demeure, même au troisième millénaire, un formidable défi qui préoccupe de plus en plus les pays de l’OCDE. Depuis sa création en 1962, le Centre de Développement de l’Organisation étudie les problèmes de développement dans une perspective comparative et tente d’y trouver des solutions en s’appuyant sur le vécu des économies les plus avancées. Cet ouvrage rend compte de la somme d'expériences ainsi acquise et s’interroge sur les politiques et stratégies qui pourraient, à l’avenir, contribuer à remédier aux problèmes des pays en développement. Il montre aussi comment cette institution a remarquablement bien su évoluer et se transformer pour toujours mieux accorder son action aux efforts déployés, par l’ensemble de l’OCDE, en faveur des pays, régions et populations les plus démunis.

