Libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs dans les pays en développement

La pression démographique et la forte augmentation de la population jeune posent un défi majeur en matière d'emploi, exacerbé par la création insuffisante d'emplois, la rareté des opportunités d'emploi salarié formel et la vulnérabilité sur le lieu de travail. Encourager l'entrepreneuriat jeune a par conséquent pris de l'importance dans l'agenda politique de développement au niveau national et global. Cet ouvrage vise à contribuer au débat actuel sur le rôle de l'entrepreneuriat jeune dans la création d'emplois dans les pays en développement. Il se fonde sur l'analyse d'enquêtes sur la main-d'œuvre et les entreprises réalisées en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Pérou et au Viet Nam, ainsi que sur des évaluations de l’impact de programmes d'entrepreneuriat. Par ces résultats, le rapport enrichit le débat global sur l'entrepreneuriat jeune sur trois plans. Premièrement, il permet de saisir les situations réelles et les multiples visages des jeunes entrepreneurs dans une sélection de pays en développement. Deuxièmement, il fournit de nouvelles données empiriques sur les déterminants de la performance de l'entrepreneuriat jeune. Enfin, il propose une feuille de route politique basée sur les leçons apprises de méta-analyses récentes sur l'efficacité des programmes d'entrepreneuriat.