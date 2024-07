L’attention portée à la qualité de la gouvernance dans les pays en développement croît rapidement et suscite une augmentation exponentielle de l’utilisation d’ « indicateurs » de gouvernance par les investisseurs internationaux, les donneurs d’aide publique au développement, les analystes du développement et les universitaires. Cette étude permet aux utilisateurs comme aux producteurs d’indicateurs de gouvernance de mieux appréhender les atouts et les faiblesses des indicateurs les plus performants et les plus largement utilisés. Elle les aide à s’orienter parmi les centaines de séries de données existantes sur les indicateurs de gouvernance, et montre que ces indicateurs sont très souvent mal employés aussi bien dans les comparaisons internationales que pour le suivi des variations de la qualité de la gouvernance dans tel ou tel pays. L’étude explique en outre l’évolution récente de l’offre d’indicateurs de gouvernance et affirme que, même si l’on ne disposera jamais d’un indicateur unique parfait, la mise au point et l’utilisation d’indicateurs de gouvernance plus transparents permettront de mieux répondre aussi bien aux besoins des utilisateurs qu’à ceux des pays en développement eux-mêmes.