Enseignement supérieur et marché du travail au Togo

Les compétences occupent une place centrale dans le développement économique, social et humain des individus et des sociétés. Leur rôle est d’autant plus important pour une économie en développement comme le Togo, qui doit rapidement faire face à des difficultés majeures telles que l’ampleur de la pauvreté et de fortes inégalités alimentées par la prévalence d’activités peu productives dans le secteur informel et la faible création d’emplois décents.



Cette étude examine les principaux défis auxquels le système éducatif du Togo est confronté. Elle s’appuie sur la méthodologie développée par l’OCDE dans le cadre des stratégies nationales de compétences, et se focalise sur l’enseignement supérieur tout en tenant compte de l’ensemble du système éducatif et du marché du travail.



L’analyse couvre les enjeux principaux auxquels fait face le Togo quant à sa capacité à développer les compétences appropriées, à mobiliser les compétences sur le marché du travail, à utiliser les compétences efficacement et à renforcer la gouvernance de l’enseignement supérieur.