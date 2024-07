Analyse de l’impact des politiques fiscales et de protection sociale sur les inégalités et la pauvreté au Togo

Le gouvernement togolais a entrepris des réformes importantes après la crise des années 90 dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population grâce à des politiques publiques adaptées, notamment à travers la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) 2013-17. Malgré des améliorations du niveau d’éducation et une augmentation de l’espérance de vie, les défis en termes de pauvreté et d’inégalités restent très importants. Cette étude estime l’impact redistributif des revenus fiscaux (les impôts) et des dépenses fiscales à travers les transferts monétaires, non monétaires, et les subventions, sur les revenus des ménages et les inégalités. Deux conclusions ressortent de cette analyse : la politique fiscale réduit les inégalités au Togo, mais appauvrit les ménages les plus pauvres.