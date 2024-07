Aspirations des jeunes et réalité de l’emploi en Afrique

Il existe en Afrique un réel décalage entre les aspirations des jeunes et la réalité des marchés du travail. Les aspirations professionnelles des jeunes Africains ont ainsi peu en commun avec la demande de main-d’œuvre actuelle et prévue dans la région, ce qui rend peu probable une transition facile des études à la vie active. Selon les données de dix pays africains, c’est la sécurité de l’emploi que les jeunes de ces pays valorisent le plus, comme un travail dans le secteur public. À l’inverse, les emplois les moins prisés sont les activités liées au secteur agricole ou les emplois moyennement qualifiés du secteur manufacturier. Les politiques peuvent néanmoins contribuer à remédier à ce décalage entre les préférences professionnelles des jeunes et les possibilités d’emploi qui s’offrent à eux. Une double approche est alors recommandée : i) aider les jeunes à formuler des aspirations professionnelles réalistes, en phase avec le monde qui les attend ; et ii) améliorer la qualité des emplois en prenant dûment en considération les conditions de travail qui comptent à leurs yeux.