Internationalisation, spécialisation et collaboration technologique dans les régions ultrapériphériques de l’UE

Ce document explore la dynamique d'innovation des régions ultrapériphériques de l'UE (RUP de l'UE) en s’appuyant sur des données de brevets. Il souligne le potentiel de collaboration internationale avec un large éventail de partenaires et recommande de mobiliser les ressources et les stratégies fournies par l'UE pour renforcer la recherche et l'innovation dans le secteur privé, améliorer l'impact des centres de recherche publics et des universités et favoriser la coopération intrarégionale. Il appelle également à renforcer les liens avec les pays africains, la région Amérique latine et Caraïbes, ainsi que les petits États insulaires en développement (PEID), afin d'encourager les collaborations fondées sur l'innovation, en particulier dans les domaines de l'agriculture durable, des énergies renouvelables et de l'économie des océans. Ce document s’inscrit dans le cadre du projet conjoint UE-OCDE sur les régions ultrapériphériques du monde.