Industries agroalimentaires novatrices dans les régions ultrapériphériques de l’UE

Ce document présente une vue d'ensemble des chaînes de valeur agroalimentaires dans les régions ultrapériphériques de l'UE (RUP de l'UE). Il évalue les tendances émergentes, discute des opportunités et des défis, examine les cadres politiques et les outils qui peuvent renforcer la participation bénéfique des RUP de l'UE dans les chaînes de valeur agroalimentaires internationales, et propose des actions prioritaires. Ce document s’inscrit dans le cadre du projet conjoint UE-OCDE sur les régions ultrapériphériques du monde.