Dialogue public-privé dans les pays en développement

Se démarquant de l’enthousiasme parfois excessif des partisans du dialogue public-privé comme des sombres prophéties de ses détracteurs, cette analyse répertorie les avantages que l’on peut en attendre tout en mettant en garde contre les multiples risques qu’il peut présenter pour les États fragiles et les démocraties relativement jeunes. La structure de l’État, l’organisation plus ou moins poussée du secteur privé et la nature du soutien offert par les partenaires au développement sont autant de facteurs qui influent sur les chances réelles de succès du dialogue public-privé.

« Nicolas Pinaud a réalisé un travail magistral dans lequel il dresse l’état des lieux des connaissances, tant théoriques que pratiques, dont nous disposons au niveau mondial et propose une vue d’ensemble complète et impartiale des avantages potentiels -- mais aussi des risques -- d’un approfondissement des relations entre le monde des affaires et l’État. »



- Ben Ross Schneider, Professeur de sciences politiques, Northwestern University.