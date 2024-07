L'économie chinoise: Une perspective historique, 960-2030 AD, Deuxième édition, révisée et mise à jour

L’étude réévalue la portée et le sens du renouveau de la Chine depuis une cinquantaine d’années, en se servant de techniques quantitatives couramment utilisées dans les pays de l’OCDE. À partir d’une approche comparative, l’auteur explique pour quelles raisons le rôle de la Chine dans l’économie mondiale a fluctué aussi fortement au cours du dernier millénaire. Il conclut que la Chine devrait retrouver en 2015 la place de première économie mondiale qui lui revient naturellement et qu’elle a occupé jusqu’en 1890. Chaque tableau et graphique comporte un lien dynamique (StatLink) vers une page Web qui met à la disposition de l’utilisateur les données correspondantes en format Excel®. À l’exception de l’appendice A, cette édition a été révisée et mise à jour et le chapitre 4 est nouveau.