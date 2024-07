L'emploi informel dans les pays en développement

Le secteur informel prive les États de recettes publiques et les salariés de protection sociale. Cependant, il constitue souvent la partie la plus dynamique de l’économie et crée massivement des emplois. L’emploi informel est omniprésent et croissant. La crise financière qui a débuté en 2008 a fait de la gestion de l’emploi informel un sujet encore plus brûlant. Il est impératif de répondre à ce nouveau défi, non seulement pour le bien-être de millions de salariés mais aussi pour le développement social. Cet ouvrage donne des indications aux responsables politiques sur les moyens de traiter cette question d’une importance essentielle pour les pays en développement comme pour les pays industrialisés.

« Dans des pays comme la Chine, l’ampleur exceptionnelle des migrations rurales vers les villes amplifie les problèmes posés par l’économie informelle. Ces travaux offrent des résultats analytiques précieux pour la compréhension de cette transformation majeure, de ses problèmes et de ses impacts. »

Professeur Li Shi, Université Normale de Pékin

« Cet ouvrage constitue une contribution importante aux débats actuels de politique économique sur l’économie informelle. Il recommande l’attribution d’aides aux travailleurs pauvres de l’économie informelle, ce qui permettrait de rendre les structures formelles plus efficientes, plus souples et plus créatrices d’emplois formels ».

Professeur Marty Chen, Harvard Kennedy School et WIEGO

« Les qualités de cet ouvrage sont nombreuses : des données montrant que « l’économie informelle est normale » ; des références à de nombreuses études et modes de pensée plus récents ; la stratégie cohérente à trois volets ; l’accessibilité. Ce livre servira de référence dans les travaux sur l’économie informelle au cours des années à venir ».

Professeur Gary Fields, Université de Cornell