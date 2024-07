Perspectives du développement mondial 2019

En 2008, la part des économies émergentes et en développement dans l’économie mondiale passait pour la première fois la barre des 50 %. Depuis lors, la série des Perspectives du développement mondial s’attache à étudier le basculement de la richesse mondiale et son incidence sur les pays en développement. Combien de temps encore les dividendes du basculement de la richesse peuvent-ils profiter au développement, et quelles en sont les conséquences pour les stratégies de développement ?

Cette nouvelle édition analyse tout d’abord les répercussions des transformations à l’œuvre en Chine sur les perspectives du développement mondial, ainsi que l’incidence du basculement de la richesse sur les pays au-delà du plan strictement économique, en explorant différentes dimensions du bien-être à travers le monde en développement. Elle analyse par ailleurs les enseignements des modèles de développement de ces 70 dernières années, montrant la nécessité pour les nations en développement du XXIe siècle d’inventer leurs propres trajectoires originales vers plus de bien-être et de durabilité. Le temps est désormais venu de repenser la coopération internationale et de favoriser des échanges plus efficaces de capital social et humain.