Perspectives du développement mondial 2017

Le basculement de l’activité économique vers les pays en développement a-t-il conduit à un accroissement des migrations internationales vers ces pays ? C’est une des questions auxquelles répond cette édition des Perspectives du développement mondial. Le rapport s’appuie sur les données les plus récentes concernant les migrations internationales entre 1995 et 2015. Il offre une nouvelle perspective sur les migrations en groupant les pays en fonction de leur croissance économique. Il décrit ainsi l’évolution globale récente des migrations internationales ainsi que les mouvements observés par groupe de pays. Le rapport explore les moteurs des migrations internationales et analyse le cas particulier des réfugiés. Les effets des politiques publiques (migratoires et sectorielles) sur les mouvements migratoires sont analysés aussi bien dans les pays d’origine que dans les pays de destination. Le rapport présente quatre scénarios illustrant l’évolution possible des migrations à l’horizon 2030. Il formule des recommandations en matière de politiques publiques afin de maximiser les bénéfices liés aux migrations non seulement dans les pays d’origine et de destination mais également pour les migrants eux-mêmes. De meilleures données, de nouveaux travaux de recherche et des politiques fondées sur les faits sont indispensables pour mieux se préparer à l’afflux croissant de migrants issus de pays en développement qui s’annonce. Il faut faire plus pour éviter les situations qui débouchent sur l’afflux massif de réfugiés ainsi que pour stimuler un développement mondial durable.

Cette version française est une version abrégée de la version originale de la publication, Perspectives on Global Development 2017: International Migration in a Shifting World. Elle inclut notamment l'éditorial, le résumé et le chapitre qui donne une vue d'ensemble du rapport.