Réorienter les fonds de retraite vers les marchés émergents

• Le vieillissement rapide des populations dans les pays riches va sans doute entraîner une forte croissance des régimes de retraite privés par capitalisation, lesquels pourraient offrir d’énormes moyens de financement aux pays en développement. • Les gestionnaires des fonds de retraite peuvent recueillir d’importants avantages de diversification en investissant sur les marchés boursiers émergents des jeunes économies ; mais ces avantages restent pratiquement inexploités. • Les pays de l’OCDE devraient envisager de supprimer les contraintes réglementaires qui pèsent sur les actifs des fonds de retraite et qui privent les retraités des bénéfices résultant d’une diversification à l’échelle mondiale. • S’ils veulent mobiliser une plus grande partie des actifs des fonds de retraite des pays de l’OCDE, les pays en développement doivent adopter des politiques propres à rassurer les investisseurs institutionnels au sujet des risques de défaillance et d’illiquidité des marchés boursiers.