Recourir au soutien budgétaire pour faire face au COVID-19 dans les petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique

Les petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique comptent parmi les pays les plus petits et isolés de la planète. À l’image d’autres PEID, ils sont extrêmement vulnérables aux chocs extérieurs – tout particulièrement aux répercussions économiques et budgétaires de la pandémie de COVID-19. En raison de leur économie de faible envergure, de nombreux PEID dépendent du commerce international, des financements externes et de quelques secteurs clés dont le tourisme et la pêche. De ce fait, la pandemie et ses répercussions ont lourdement réduit les recettes publiques et privées des PEID du Pacifique, limitant ainsi leur capacité à faire face aux impacts sanitaires et économiques de cette crise. Le fardeau de leur dette s’en est alors aggravé et menacé la disponibilité des investissements publics pour la reprise.