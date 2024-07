Renforcer le rôle économique des femmes dans les pays en développement

. Des institutions sociales profondément enracinées – normes, codes de conduite, lois et traditions – entraînent une discrimination entre les sexes. . La religion n’est pas systématiquement le vecteur d’une telle discrimination. Toutes les religions dominantes font preuve de flexibilité dans l’interprétation du rôle des femmes dans la société. . Les Objectifs du Millénaire pour le développement plaident pour le changement des institutions sociales discriminatoires, en complément des sept priorités stratégiques identifiées par l’équipe de travail des Nations unies sur l’éducation et l’égalité des sexes. . Les bailleurs de fonds doivent redéfinir leurs stratégies, pour s’attacher simultanément non seulement à améliorer les compétences et les capacités des femmes mais aussi à surmonter la résistance des hommes vis-à-vis des réformes en faveur de l’égalité des sexes.