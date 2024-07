Quelles politiques pour un décollage économique ?

• La volonté politique est la clé du décollage et de la croissance à long terme : sans la combinaison des efforts des pays pauvres et de la communauté internationale, ces pays ne sortiront pas du cercle vicieux de la pauvreté. • Des politiques financières erronées peuvent conduire à la chute de l’épargne et à sa mauvaise allocation et, par suite, bloquer la croissance. • L’ouverture commerciale renforce non seulement la croissance mais aussi l’efficacité des autres politiques économiques. • L’éducation de base est une condition préalable du décollage, de même que, par la suite, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée est l’une des clés de la croissance à long terme. • Les différentes politiques de promotion de la croissance à long terme sont complémentaires : des erreurs dans un domaine peuvent réduire à néant les efforts consentis par ailleurs.