Quelles politiques pour réduire le coût du capital en Afrique australe ?

. La réduction des taux d’intérêt et par conséquent des coûts de ?nancement dans la zone rand (Lesotho, Namibie, Swaziland et Afrique du Sud) est essentielle à la promotion de l’investissement et de la croissance économique. . Dans ces pays, les taux d’intérêt en monnaie locale dépendent de ceux qui s’appliquent aux transactions libellées en rands. La réduction du niveau et de la volatilité de la prime sur le rand permettrait donc de réduire les coûts de ?nancement dans cette zone. . Les mesures de politiques économiques doivent s’attacher à accroître la liquidité des marchés ?nanciers sudafricains, faciliter l’accès des entreprises et gouvernements africains à ces derniers, encourager l’épargne domestique en Afrique du Sud, et rehausser l’image du rand auprès des investisseurs internationaux. . Johannesburg pourrait devenir un centre ?nancier régional, et permettrait ainsi l’acheminement de ressources bon marché vers ses voisins.