Pour un développement durable de l'Afrique rurale

• La nécessité de limiter le rôle de l'État, de promouvoir l'économie de marché et de s'appuyer sur le secteur privé pour entraîner la croissance, offre de nouvelles perspectives de développement à l'Afrique rurale. • La polpulation des campagnes doit jouer un rôle plus déterminant, à la fois en construisant elle-même son avenir économique et en prenant la responsabilté de gérer au mieux les ressources naturelles. • Pour favoriser une telle prise en charge des habitants par eux-mêmes, États et donateurs internationaux doivent réviser de fond en comble les règles établies et les pratiques de gouvernement.