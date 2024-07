Perspectives des migrations internationales 2009

Les migrations vers les pays de l’OCDE se sont fortement accrues au cours des deux dernières décennies et la migration de travail a récemment augmenté de façon significative. Cette publication examine tout d’abord la crise économique et son impact sur les migrations internationales. Elle examine la manière dont les flux et les politiques migratoires ont été récemment affectés par la crise et analyse les effets attendus sur le moyen et le long terme. La gestion des migrations de main-d’œuvre, qualifiée et moins qualifiée, est ensuite analysée. Les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins futurs du marché du travail et pour orienter les migrations irrégulières vers des canaux légaux font l’objet d’un examen.

