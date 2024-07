Perspectives des migrations internationales 2007

Cette publication annuelle analyse les développements récents des mouvements et des politiques migratoires dans tous les pays de l'OCDE. Le lecteur trouvera aussi dans cet ouvrage deux chapitres spéciaux portant sur des thèmes d’actualité. Le premier traite du défi de faire coincider la formation des immigrés et l’emploi, dans l’optique de mieux valoriser le capital humain. Le second analyse, pour la première fois, l’importance de la présence des immigrés dans le secteur de la santé dans les pays de l’OCDE. Il décrit aussi les politiques migratoires mises en place dans les pays de l’OCDE pour recruter cette main-d’œuvre hautement qualifiée. On trouvera aussi des notes par pays accompagnées de tableaux standardisés, décrivant les développements récents dans le domaine des mouvements et des politiques migratoires et une annexe statistique contenant des données sur les flux, les effectifs d’immigrés et d’étrangers et les naturalisations.