Perspectives des migrations internationales 2006

Cette première édition des Perspectives des migrations internationale, représentant une version révisée et plus complète précédemment publiée sous le titre Tendances des migrations internationales, analyse les développements récents des mouvements et des politiques migratoires dans tous les pays de l’OCDE. Pour la première fois, cette édition présente des statistiques harmonisées sur les flux d’immigration à long terme dans la plupart des pays de l’OCDE. Elle met en évidence l’importance croissante prise par les flux d’immigrés en provenance de Russie, d’Ukraine, de Chine et d’Amérique latine ainsi qu’une tendance à la féminisation des flux.



Cet ouvrage souligne l’intérêt croissant des pays membres tant pour les travailleurs immigrés hautement qualifiés (recrutés par le biais de politiques sélectives), que pour les travailleurs temporaires, souvent saisonniers et peu qualifiés. Il présente aussi les politiques visant à améliorer la gestion des flux migratoires et passe en revue les politiques d’intégration destinées aux nouveaux arrivants : des cours de langue obligatoires aux programmes d’orientation professionnelle, en passant par le renforcement des mesures anti-discriminatoires et favorables à la diversité. La coopération internationale pour améliorer le contrôle des frontières et lutter contre l’immigration irrégulière fait l’objet d’une analyse détaillée, de même que la coopération en matière de migrations liées au travail. De plus, ce rapport apporte un éclairage particulier sur l’impact de l’élargissement de l’Union européenne (UE) sur les flux de travailleurs immigrés à destination des pays de l’OCDE.



Le lecteur trouvera aussi dans cet ouvrage deux chapitres spéciaux portant sur des thèmes d’actualité. Le premier traite de la fixation de quotas et de limites numériques dans le cadre de la gestion des migrations et évalue l’efficacité de ces outils. Le second revisite les liens entre migrations, transferts de fonds et développement économique des pays d’origine. Des notes par pays sous une nouvelle forme pour cette édition décrivent les développements récents dans le domaine des mouvements et des politiques migratoires, et sont accompagnées de nouveaux tableaux standardisés. L’ouvrage comprend une annexe statistique contenant des données sur les flux, les effectifs d’immigrés et d’étrangers et les naturalisations.