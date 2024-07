La publicité et le marketing en ligne visant les enfants

Le Comité de la politique à l’égard des consommateurs de l’OCDE a tenu une Session Forum sur “Le marketing et la publicité en ligne destinés aux enfants”. Cette session se composait de brèves présentations par les Délégués du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de la Suède et de la Belgique, destinées à fournir des informations sur la façon dont différents pays Membres de l’OCDE abordent les questions concernant les enfants et l’Internet.