En tant que l'un des deux directeurs adjoints de la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE, Jens Lundsgaard contribue à la supervision des travaux sur la science, l'innovation, la productivité et la transition verte.

De 2011 à 2017, il a occupé le poste de secrétaire permanent adjoint au ministère danois des entreprises et de la croissance, où il a dirigé la préparation de réformes visant à promouvoir la productivité et la croissance durable, notamment dans des secteurs tels que l'énergie, l'eau, l'alimentation, les sciences de la vie et l'économie urbaine. De 2018 à 2022, il a été membre résident du conseil d’administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Londres, au Royaume-Uni, présidant le premier comité d'éthique de la Banque et élaborant des stratégies pour transformer des secteurs clés tels que l'alimentation et l'agriculture vers la neutralité climatique et des solutions positives pour la nature. Tout en étant membre du conseil d’administration, il a également été un commentateur économique régulier dans les médias danois et internationaux.

De 2001 à 2011, Jens a travaillé à l'OCDE - en tant que chef de division adjoint au Centre de politique et d'administration fiscales, en tant que chef de l'unité Suède et Danemark et en tant qu'économiste couvrant le Royaume-Uni et la Finlande au sein du département des affaires économiques, et en tant qu'économiste sur les finances publiques et la santé.

De nationalité danoise, Jens est titulaire d'un diplôme d'économie de l'université d'Aarhus au Danemark.