En tant que l'une des deux directeurs adjoints de la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation (STI), Audrey Plonk est responsable du portefeuille de travaux de l'OCDE sur la politique numérique qui comprend la gouvernance et les flux de données, l'intelligence artificielle et les technologies émergentes, la sécurité et la sûreté en ligne, ainsi que la connectivité et l'infrastructure. Elle joue un rôle de premier plan dans la supervision et la promotion d’une analyse politique fondée sur des données probantes sur les moteurs, les opportunités et les défis de la transformation numérique, en collaboration avec les communautés politiques et les parties prenantes. Elle soutient et représente également l'OCDE dans des initiatives internationales connexes.

De 2019 à 2023, Mme Plonk a été chef de la division Politique de l’économie numérique de STI. Elle était chargée de diriger deux comités de l'OCDE et six groupes de travail sur la politique numérique et les politiques à l'égard des consommateurs. Elle a développé avec succès le portefeuille numérique de l’OCDE en organisant une réunion ministérielle clé en 2022, le lancement du Forum mondial sur la technologie et la Déclaration sur l’accès des gouvernements aux données personnelles détenues par les entités du secteur privé. Mme Plonk avait auparavant travaillé sur les questions de sécurité numérique au sein de la STI en 2007, notamment les logiciels malveillants et la protection des infrastructures d'information critiques.

Avant de revenir à la STI en 2019, Mme Plonk était directrice principale de la politique de sécurité mondiale et directrice principale des politiques publiques chez Intel Corporation. Au cours de plus de 10 années chez Intel, elle a dirigé une équipe mondiale d'experts politiques se concentrant sur des questions telles que la connectivité, les données, l'intelligence artificielle et les questions de politique de conduite autonome. Elle s'est également spécialisée dans la cyberpolitique chinoise et a conseillé les équipes commerciales et produits d'Intel sur la stratégie de ce pays.

Mme Plonk, de nationalité américaine, est titulaire d'une licence en affaires internationales de l'Université George Washington (Washington, DC, États-Unis).