Direction de la Science, de la Technologie et de l'Innovation

Le Comité de la politique scientifique et technologique (CPST) et ses groupes de travail encouragent la coopération entre les pays membres et les économies partenaires de l’OCDE dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, et s’attachent à aider à la réalisation des objectifs économiques, sociaux et scientifiques et à l’amélioration du développement durable et du bien-être.

Ils ont mené récemment des travaux dans des domaines clés tels que la cocréation science-industrie ; les politiques scientifiques à l’échelle mondiale ; le soutien en faveur de la R-D des entreprises, notamment les incitations fiscales ; les politiques d’innovation à orientation précise ; la gouvernance des technologies ; les biotechnologies, les nanotechnologies et les technologies émergentes. Le CPST réalise des examens des politiques nationales d’innovation, et prête son appui au Forum de l’espace de l’OCDE et aux travaux sur l’économie maritime. Il tiendra, au printemps 2024, une Réunion ministérielle sur le thème général « La politique scientifique et technologique à l’horizon 2025 : Favoriser les transitions vers davantage de durabilité grâce à la science, aux technologies et à l’innovation ».