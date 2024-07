Jerry Sheehan est le Directeur de la Direction de la science, de la technologie et de l’innovation. Il a rejoint l’OCDE en 2023, fort de 30 ans d’expérience de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques dans les domaines de l’innovation, des données scientifiques et des technologies de l’information aux États-Unis.

Il était auparavant Directeur adjoint chargé de la politique et des affaires extérieures à la National Library of Medicine, l’une des 27 entités des National Institutes of Health. À ce titre, il a piloté les efforts déployés à l’échelle des deux institutions et du gouvernement fédéral américain pour faire progresser la science ouverte et élargir l’accès aux résultats de la recherche financée sur fonds publics, notamment aux publications scientifiques, publications préliminaires, données de la recherche et résultats d’essais cliniques.

Jerry Sheehan a été détaché à deux reprises auprès de l’Office of Science and Technology Policy de la Maison Blanche, où il a dirigé les activités menées dans les domaines de la science ouverte, de l’intégrité scientifique, des collections scientifiques et de l’imagerie médicale. Il a co-présidé la sous-commission sur la science ouverte du National Science and Technology Council des États-Unis, a assuré la présidence du Groupe de travail de l’OCDE sur la politique de l’innovation et de la technologie, et a été délégué des États-Unis auprès du Groupe de travail du G7 sur la science ouverte.

Avant de rejoindre la National Library of Medicine, Jerry Sheehan a travaillé en tant qu’économiste principal à l’OCDE de 2000 à 2006 ; il était alors chargé de coordonner la préparation des Perspectives de la science, de la technologie et de l’industrie, publication phare de l’OCDE, et de mener des travaux d’analyse sur la R-D des entreprises, les licences de brevets, le transfert de technologie et les politiques d’innovation.

Il avait précédemment piloté la réalisation d’évaluations d’expert sur la recherche informatique et la politique de l’internet au sein de la National Academy of Sciences des États-Unis, et sur la politique scientifique et technologique au sein de l’Office of Technology Assessment du Congrès américain.

De nationalité américaine, Jerry Sheehan est titulaire d’une licence en génie électrique et d’un master en technologies et politiques publiques, tous deux obtenus au Massachusetts Institute of Technology.