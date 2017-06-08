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OECD Urban Policy Reviews: Kazakhstan

(Russian version)
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264274624-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Urban Policy Reviews

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русский

Cite this content as:

OECD (2017), OECD Urban Policy Reviews: Kazakhstan: (Russian version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264274624-ru.
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