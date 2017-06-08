OECD Urban Policy Reviews: Kazakhstan

Урбанизация является важным условием для экономического развития, но Казахстану необходимо более эффективно управлять этим процессом, чтобы города смогли полностью раскрыть свой потенциал и стать движущей силой экономического роста. В настоящем обзоре содержится комплексная оценка государственных политик Казахстана по развитию городов, с учётом экономических, социальных и экологических аспектов. Анализируется влияние национального пространственного планирования на развитие городов, наряду с конкретными отраслевыми политиками, которые также оказывают прямое и косвенное воздействие на их развитие. В частности, Обзор рассматривает ряд конкретных вопросов, таких как жилищная проблема, коммунальные услуги, городской транспорт и миграции. В Обзоре дается оценка результативности и эффективности существующих механизмов управления городами. На этой основе формулируются конкретные рекомендации Казахстану с тем, чтобы развивать привлекательную и хорошо управляемую систему крупных и средних городов, которая способствовала бы достижению долгосрочных целей социально-экономического развития страны.