Антикоррупционные реформы в Грузии

За последнее десятилетие Грузия добилась значительных успехов в борьбе с коррупцией. Этот успех был в значительной степени обусловлен сильной правоохранительной системой и административными упрощениями, которые устранили мелкую коррупцию в органах государственного управления. Теперь, когда эти "низко висящие" плоды собраны, Грузия переходит к следующему этапу борьбы с коррупцией и, как и многие другие страны, может столкнуться с новой проблемой - коррупцией высокого уровня и сложной коррупцией. Грузия находится в сильной позиции для решения этой проблемы, но для достижения успеха она должна не ждать в самодовольстве, а быть креативным и активным борцом с коррупцией, каким она и была до сих пор.