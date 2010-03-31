Антикоррупционные реформы в Грузии

В данном отчете анализируется прогресс, достигнутый Грузией в разработке антикоррупционных реформ и выполнении рекомендаций, полученных в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией с момента проведения первого раунда мониторинга в 2006 году. В отчете также представлен ряд новых рекомендаций по дальнейшей поддержке усилий по проведению реформ в Грузии в трех областях: антикоррупционная политика, криминализация коррупции и предупреждение коррупции.