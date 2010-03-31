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Антикоррупционные реформы в Грузии

Второй раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией
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DOI
https://doi.org/10.1787/26514f90-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2010), Антикоррупционные реформы в Грузии: Второй раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/26514f90-ru.
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