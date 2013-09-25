Антикоррупционные реформы в Грузии

В данном отчете анализируется прогресс, достигнутый Грузией в проведении антикоррупционных реформ и выполнении рекомендаций, полученных в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией со времени проведения второго раунда мониторинга в 2010 году. В отчете также анализируются последние события и даются новые рекомендации в трех областях: антикоррупционная политика и институты, криминализация и предупреждение коррупции.