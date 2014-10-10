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Anti-corruption reforms in Ukraine

3rd Round of Monitoring Under the Istanbul Anti-Corruption Action Plan
Report

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DOI
https://doi.org/10.1787/3bfd721b-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2014), Anti-corruption reforms in Ukraine: 3rd Round of Monitoring Under the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3bfd721b-ru.
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