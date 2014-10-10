Anti-corruption reforms in Ukraine

Драматические события зимы 2013-2014 годов в Украине существенно повлияли на антикоррупционную политику страны. Клептократический режим экс-президента Виктора Януковича был свергнут в результате народных протестов. Распространенная коррупция была одной из главных причин, спровоцировавших массовые выступления. Новая, постмайданная администрация стремилась искоренить коррупцию, но до сих пор не смогла добиться убедительных результатов, выходящих за рамки пересмотра законодательной базы. Хотя есть и обнадеживающие признаки, в частности, радикальный пересмотр антикоррупционного институционального ландшафта. В третьем раунде отчета по мониторингу Украины анализируются события, произошедшие в стране со времени предыдущего раунда мониторинга Стамбульского плана действий (с начала 2011 года), и особое внимание уделяется реформам после Майдана. Украине дается ряд новых рекомендаций, в частности, направленных на усиление правоприменения антикоррупционного законодательства.