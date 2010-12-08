Антикоррупционные реформы в Украине

В этом отчете анализируется прогресс, достигнутый в Украине в разработке антикоррупционных реформ и выполнении рекомендаций, полученных в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, с момента проведения первого раунда мониторинга в 2006 году. В отчете также представлены новые рекомендации по трем направлениям: антикоррупционная политика, криминализация коррупции и предупреждение коррупции.