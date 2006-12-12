Антикоррупционные реформы в Украине

В этом отчете представлена информация о мерах, принятых Украиной для выполнения рекомендаций, полученных в январе 2004 года в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Отчет подготовлен на основе ответов на анкету, предоставленную Украиной 7 августа 2006 года, и информации, собранной во время посещения страны в октябре 2006 года и сразу после него. Структура отчета соответствует рекомендациям, сформулированным в январе 2004 года. Для каждой рекомендации приводится краткое описание мер, анализ и оценка выполнения с целью отражения прогресса, достигнутого Украиной.