Skip to main content

Национальные счета здравоохранения Республики Казахстан

Report

More info

DOI
https://doi.org/10.1787/9789264300859-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Reviews of Health Systems

Select a language

English
русский

Cite this content as:

OECD (2018), Национальные счета здравоохранения Республики Казахстан, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264300859-ru.
Go to top