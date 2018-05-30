Национальные счета здравоохранения Республики Казахстан

В настоящем отчете дается оценка мер, принимаемых Казахстаном в области разработки и применения национальной системы счетов здравоохранения, предлагаются рекомендации, направленные на повышение информирования о финансировании здравоохранения в стране. По мере достижения Казахстаном значительного экономического прогресса за последние десятилетия, здравоохранение заняло свое место в стратегической программе с учетом ряда реформ в секторе, введенных с целью модернизации системы и улучшения состояния здоровья населения. Информирование о стратегической программе и мониторинг достижения целей системы здравоохранения требуют точных, своевременных и всеобъемлющих данных о финансировании и расходах в здравоохранении. Четкое представление об ассигновании средств и факторах, влияющих на сектор здравоохранения, является необходимым условием для поддержания эффективности системы здравоохранения в Казахстане.