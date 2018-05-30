Обзоры систем здравоохранения: Казахстан 2018

За последние десятилетия Казахстан добился значительных успехов в сфере экономического развития. В политической повестке дня страны все большее внимание уделяется вопросам охраны здоровья. Это связано с реализацией ряда реформ, направленных на модернизацию системы здравоохранения и улучшение здоровья населения. В данном обзоре используются общепризнанные принципы и индикаторы для оценки как системы здравоохранения Казахстана в целом, так и системы первичной медико-санитарной помощи и больничного сектора. Данные, предоставленные Казахстаном, используются для сопоставления различных показателей деятельности с показателями стран ОЭСР. В то время как в обзоре указывается на заметные успехи, достигнутые Казахстаном, по-прежнему остаются нерешенными вопросы, связанные с улучшением доступности и эффективности медицинских услуг, а также обеспечением равного доступа к ним. В докладе указаны ключевые меры, которые в целях повышения эффективности системы здравоохранения Казахстану следует рассмотреть в качестве приоритетов на ближайшие годы.